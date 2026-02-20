Apéro-quiz spécial ALIENS Haguenau

Apéro-quiz spécial ALIENS

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:30:00

2026-03-28

Entre amis ou en famille, formez votre équipe et plongez dans une aventure contre les Aliens.

Il ne vous reste plus qu’à jouer et à tester vos connaissances autour de ce quiz galactique et épique.

Vous êtes seul ? Nous vous trouverons des alliés ! 0 .

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

With friends or family, form your own team and plunge into an adventure against the Aliens.

