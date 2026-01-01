Apéro-quiz spécial STAR WARS Haguenau

Apéro-quiz spécial STAR WARS

24 rue du maire André Traband Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-31 18:00:00

fin : 2026-01-31 19:30:00

Date(s) :

2026-01-31

Entre amis ou en famille, formez votre équipe et plongez dans une aventure intergalactique.

Questions sur les héros légendaires, les vaisseaux mythiques, les planètes lointaines ou encore les moments cultes de la saga.

Il ne vous reste plus qu’à jouer et à tester vos connaissances autour de ce quiz galactique et épique.

Vous êtes seul ? Nous vous trouverons des alliés… que la Force soit avec vous !

Dans le cadre de la journée thématique Star Wars.

24 rue du maire André Traband Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 90 68 10 mediatheque@agglo-haguenau.fr

English :

With friends or family, form your own team and plunge into an intergalactic adventure.

