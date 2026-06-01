Apéro Quizz au Cecle de l’Union CERCLE DE L’UNION Pissos samedi 20 juin 2026.

Pissos

Apéro Quizz au Cecle de l’Union

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Le cercle de l’union organise le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30 un Apéro Quizz.

Le cercle de l’union organise le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30 un Apéro Quizz. .

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85 cercledepissos@orange.fr

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English : Apéro Quizz au Cecle de l’Union

The Union Circle is hosting a Quiz Night on Saturday, June 20, 2026, starting at 7:30 p.m.

L’événement Apéro Quizz au Cecle de l’Union Pissos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur Haute Lande