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Apéro Quizz au Cecle de l’Union CERCLE DE L’UNION Pissos

Apéro Quizz au Cecle de l’Union CERCLE DE L’UNION Pissos samedi 20 juin 2026.

Lieu : CERCLE DE L'UNION

Adresse : 105 ROUTE DE DAUGNAGUE

Ville : 40410 Pissos

Département : Landes

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Pissos

Apéro Quizz au Cecle de l’Union

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 19:30:00
fin : 2026-06-20 22:30:00

Date(s) :
2026-06-20

Le cercle de l’union organise le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30 un Apéro Quizz.
Le cercle de l’union organise le samedi 20 juin 2026 à partir de 19h30 un Apéro Quizz.   .

CERCLE DE L’UNION 105 ROUTE DE DAUGNAGUE Pissos 40410 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 08 90 85  cercledepissos@orange.fr

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English : Apéro Quizz au Cecle de l’Union

The Union Circle is hosting a Quiz Night on Saturday, June 20, 2026, starting at 7:30 p.m.

L’événement Apéro Quizz au Cecle de l’Union Pissos a été mis à jour le 2026-06-11 par OT Cœur Haute Lande

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