Apéro Quizz Salle polyvalente Saint Mars Ballon-Saint Mars

Apéro Quizz

Salle polyvalente Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe

Début : 2025-11-28 19:00:00

fin : 2025-11-28

2025-11-28

Apéro Quizz vec le comité de jumelage Ballon-Saint MArs et Billinghay

Apéro quiz spécial culture anglaise.

Venez jouez en famille ou entre amis à l’heure de l’apéro.

L’équipe gagnante remportera un cadeau so British .

Planches apéro et buvette.

Réservation au 06 81 01 24 64. .

+33 6 81 01 24 64

English :

Apéro Quizz with the Ballon-Saint MArs and Billinghay twinning committee

German :

Apéro Quizz vec le comité de jumelage Ballon-Saint MArs et Billinghay

Italiano :

Apéro Quizz con il comitato di gemellaggio Ballon-Saint MArs e Billinghay

Espanol :

Apéro Quizz con el comité de hermanamiento de Ballon-Saint MArs y Billinghay

