Apéro Quizz Salle polyvalente Saint Mars Ballon-Saint Mars
Apéro Quizz Salle polyvalente Saint Mars Ballon-Saint Mars vendredi 28 novembre 2025.
Apéro Quizz
Salle polyvalente Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 19:00:00
fin : 2025-11-28
Date(s) :
2025-11-28
Apéro Quizz vec le comité de jumelage Ballon-Saint MArs et Billinghay
Apéro quiz spécial culture anglaise.
Venez jouez en famille ou entre amis à l’heure de l’apéro.
L’équipe gagnante remportera un cadeau so British .
Planches apéro et buvette.
Réservation au 06 81 01 24 64. .
Salle polyvalente Saint Mars Rue François Nicolas Ballon-Saint Mars 72290 Sarthe Pays de la Loire +33 6 81 01 24 64
English :
Apéro Quizz with the Ballon-Saint MArs and Billinghay twinning committee
German :
Apéro Quizz vec le comité de jumelage Ballon-Saint MArs et Billinghay
Italiano :
Apéro Quizz con il comitato di gemellaggio Ballon-Saint MArs e Billinghay
Espanol :
Apéro Quizz con el comité de hermanamiento de Ballon-Saint MArs y Billinghay
L’événement Apéro Quizz Ballon-Saint Mars a été mis à jour le 2025-11-22 par OT Maine Coeur de Sarthe