Apéro-Quizz et dîner aux Terrasses de Bonnezeaux avec le Château de la Viaudière

Route d’Angers Bellevigne-en-Layon Maine-et-Loire

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:30:00

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Savourez cet apéro-quizz !

Le Restaurant Les Terrasses de Bonnezeaux et le Château de La Viaudière s’unissent pour vous offrir une soirée de gastronomie ludique et chaleureuse.

Rendez-vous le samedi 17 avril à 19H30 au restaurant où Agnès, Pierre-Antoine et Antoine Bouyer et ses équipes vous attendront avec joie.

Nous attaquerons par un apéro quizz où vous dégusterez 7 vins et mises en bouches (crème de moules et coques, algues + bavarois de roquefort carottes et citrons confits + brochette de rillauds d’échine au romarin + saumon gravlax à l’aneth + gougères ) tout en répondant à une multitude de questions sur les vins, la vigne et la vinification en équipe. A chaque bonne réponse, un bouchon. L’équipe qui remportera le plus de bouchons repartira avec un magnum de Crémant de Loire Brut 2021.

A l’issu de cette apéro-quizz, nous passerons à table pour la suite du dîner avec des Effilochée de joues de bœuf et foie gras snacké , garniture de saison et un Anjou Villages 2024 médaillé d’Or, puis en dessert, un Délice Poire Layon et Pain d’épices au Coteaux du Layon Paradisio 2025 sélection de grains nobles.

Réservation obligatoire. .

Route d’Angers Bellevigne-en-Layon 49380 Maine-et-Loire Pays de la Loire

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English :

Enjoy this aperitif-quizz!

L’événement Apéro-Quizz et dîner aux Terrasses de Bonnezeaux avec le Château de la Viaudière Bellevigne-en-Layon a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de tourisme Anjou Vignobles et Villages