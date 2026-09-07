Apéro quizz, Médiathèque de Thyez, Thyez

Informations pratiques

Apéro quizz Samedi 3 octobre, 17h00 Médiathèque de Thyez Haute-Savoie

Limité à 30 personnes, public à partir de 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T17:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00

Apéro quizz

Venez tester votre culture générale autour d’un verre, lors d’un moment festif et convivial.

Médiathèque de Thyez 121 avenue de la Roselière, Thyez Thyez 74300 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 50 98 14 96 https://mediathequeludotheque.thyez.net/ [{« type »: « phone », « value »: « 04 50 98 14 96 »}] Créee en 2013 pour la médiathèque et en 2017 pour la ludothèque, le lieu (ayant la particularité de se situer sur 2 bâtiments indépendants) est un lieu culturel incontournable de la commune. Parking, accès PMR

Biblis en folie 2026

©Médiathèque de Thyez