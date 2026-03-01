Apéro Quizz My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe
Apéro Quizz My Beers, cave et bar à bière Mours-Saint-Eusèbe mardi 31 mars 2026.
Apéro Quizz
My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 19:00:00
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
On t’attends avec ton équipe pour 30 questions de culture générale, et 10 questions Blind test !
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My Beers, cave et bar à bière 28 Avenue Dauphiné Provence Mours-Saint-Eusèbe 26540 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 67 43 00 15 contact@mybeers.fr
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English :
We’re waiting for you and your team for 30 general knowledge questions, and 10 blind test questions!
L’événement Apéro Quizz Mours-Saint-Eusèbe a été mis à jour le 2026-03-28 par Valence Romans Tourisme
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