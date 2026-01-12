Apéro réflexions autour des rendez-vous du Cordon le Cordon (bar associatif) Pougne-Hérisson
Apéro réflexions autour des rendez-vous du Cordon
le Cordon (bar associatif) 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson Deux-Sèvres
Gratuit
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
2026-01-23
Retrouvons-nous en toute convivialité pour partager l’apéro et penser ensemble les prochains Rendez-vous du Cordon, au Nombril du Monde et aux alentours.
Vous voulez proposer une animation ponctuelle ou régulière ? C’est le moment parfait, rejoignez-nous ! .
le Cordon (bar associatif) 7 Rue des Merveilles Pougne-Hérisson 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 64 19 19 lenombril@nombril.com
English : Apéro réflexions autour des rendez-vous du Cordon
