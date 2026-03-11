Apéro-rencontre antispéciste avec Victor Duran le Peuch ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu

Apéro-rencontre antispéciste avec Victor Duran le Peuch !

Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

A 18h, rencontre avec Victor Duran-Le Peuch, créateur du podcast Comme un poisson dans l’eau, auteur de En finir avec les idées fausses sur l’antispécisme (Éditions de l’Atelier) et Yves Bonnardel essayiste militant .

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Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro

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English :

At 6pm, meeting with Victor Duran-Le Peuch, creator of the podcast Comme un poisson dans l?eau, author of En finir avec les idées fausses sur l’antispécisme (Éditions de l’Atelier) and Yves Bonnardel, essayist and activist.

L’événement Apéro-rencontre antispéciste avec Victor Duran le Peuch ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay