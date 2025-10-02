Apéro-rencontre Place de l’église Arzacq-Arraziguet
Apéro-rencontre Place de l’église Arzacq-Arraziguet jeudi 2 octobre 2025.
Apéro-rencontre
Place de l’église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-02
fin : 2025-10-02
Date(s) :
2025-10-02
Avec Marin Ledun. Autour d’un apéritif gourmand, venez rencontrer cet auteur, découvrez son univers, ses secrets d’écriture… En partenariat avec le festival palois Un aller-retour dans le noir . Réservation conseillée. .
Place de l’église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 43 63 bibliotheque@arzacq.com
English : Apéro-rencontre
German : Apéro-rencontre
Italiano :
Espanol : Apéro-rencontre
L’événement Apéro-rencontre Arzacq-Arraziguet a été mis à jour le 2025-09-18 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran