Apéro-rencontre Place de l’église Arzacq-Arraziguet

Place de l'église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

2025-10-02

2025-10-02

2025-10-02

Avec Marin Ledun. Autour d’un apéritif gourmand, venez rencontrer cet auteur, découvrez son univers, ses secrets d’écriture… En partenariat avec le festival palois Un aller-retour dans le noir . Réservation conseillée. .

Place de l’église Bibliothèque Arzacq-Arraziguet 64410 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 43 63 bibliotheque@arzacq.com

