Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures Théâtre d’Auxerre Auxerre

Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures Théâtre d’Auxerre Auxerre samedi 13 décembre 2025.

Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

À l’heure de la reconnaissance du cabaret par le ministère de la Culture et en écho au génial Madame ose Bashung (orchestré par Corrine / Sébastien Vion), nous vous proposons une traversée de ces formes subversives, populaires et extraordinaires. Des mythiques scènes parisiennes (Lapin agile, Moulin Rouge…) aux cabarets contemporains, nous parlerons de cet art pluridisciplinaire aux confins de la danse, du théâtre, de la musique, du chant, des costumes, du maquillage et des paillettes. .

Théâtre d’Auxerre 54 Rue Joubert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

English : Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures

German : Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures

Italiano :

Espanol :

L’événement Apéro Rencontre Autour du cabaret et de ses créatures Auxerre a été mis à jour le 2025-09-04 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)