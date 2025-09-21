Apéro-rencontre avec des archéo-musicologues Site archéologique des Mazelles Thésée

Apéro-rencontre avec des archéo-musicologues Dimanche 21 septembre, 11h00 Site archéologique des Mazelles Loir-et-Cher

Apéro-rencontre avec l’équipe artistique et scientifique, un moment convivial pour échanger autour de la musique antique, de la recherche et de la reconstitution instrumentale avec des chercheurs et artistes internationaux.

Site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 71 40 20 https://www.museescentre.com/lesmuseesenregion http://www.tasciaca.com Le site archéologique départemental des Mazelles se dresse au bord de l’ancienne voie romaine Tours-Bourges, et était visible depuis le Cher alors navigable. Constitué de trois corps de bâtiments entourés d’une enceinte, cet ensemble monumental possède notamment une salle rectangulaire de 40m de long, dont les murs sont conservés sur 5 à 7m de haut ! Cela en fait le plus haut monument antique de la région Centre-Val-de-Loire, où peu de vestiges en élévation de cette époque sont conservés. Mais à quoi servait-il ? Station routière, halle marchande, entrepôt, établissement agricole, bâtiment administratif ou judiciaire ? Ses fonctions étaient sans doute plurielles, et l’archéologie n’a pas fini de lui faire révéler ses secrets ! Classé monument historique depuis 1840, il constitue un témoin unique de l’histoire du territoire. accès direct, parking

