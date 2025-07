Apéro-rencontre avec le designer Thomas Guillard. Usages du végétal (design et agriculture) Biopousses Tourneville-sur-Mer

Apéro-rencontre avec le designer Thomas Guillard. Usages du végétal (design et agriculture) Biopousses Tourneville-sur-Mer jeudi 7 août 2025.

Apéro-rencontre avec le designer Thomas Guillard. Usages du végétal (design et agriculture)

Biopousses 15 Rue du Bocage Tourneville-sur-Mer Manche

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07 19:00:00

2025-08-07

Biopousses et le Ravitaillement vous proposent un temps de rencontre et d’échange autour d’un pot convivial avec Thomas Guillard, designer industriel qui travaille à la conception de fournitures agricoles en matières végétales actuellement testées sur les parcelles de Biopousses à Tourneville-sur-Mer.

A cette occasion, l’équipe de Biopousses vous présentera également ses divers projets menés sur l’espace-test, notamment l’expérimentation en maraîchage tout herbe.

Originaire de la Manche et issu d’une famille d’éleveurs, Thomas Guillard a étudié à l’ENSCi-Les Ateliers à Paris. Depuis son diplôme en 2022, il a engagé une recherche sur des fournitures agricoles durables, produites à partir de plantes abondantes en Normandie le bambou, la paille de seigle, l’osier, le chanvre et le lin. Se basant sur les propriétés intrinsèques de ces végétaux, il dessine et expérimente en réfléchissant à leur fin de vie, leur usage saisonnier ou leur durabilité temporaire. La collaboration avec Biopousses lui offre aujourd’hui la possibilité d’allers-retours avec le terrain et des professionnel·le·s pour mettre à l’épreuve des prototypes dans les cultures, en particulier des paillages réalisés en partenariat avec une designeuse textile, ainsi que des tuteurs à tomates.

Biopousses est un espace test agricole biologique qui prépare à l’installation agricole, appuie techniquement les collectivités et réalise des études et expérimentations. Biopousses poursuit actuellement des expérimentations sur le maraîchage tout herbe, un système de production maraîcher où l’herbe issue des prairies est utilisée comme fertilisant principal du sol et des cultures.

Fondée en mars 2021, l’association le Ravitaillement revendique de concert son ancrage dans un milieu rural et son ambition de soutenir et de sensibiliser à l’art contemporain. Elle organise trois expositions par an dans son lieu d’exposition au 1 rue du moulin à Gavray-sur-Sienne et des projets hors les murs.

Usages du végétal (design et agriculture) est une initiative du ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales à Gavray-sur-Sienne, en partenariat avec Biopousses et avec le soutien de Coutances Mer et Bocage, du Département de la Manche et de la Drac Normandie.

Lieu de rendez-vous sur les parcelles de Biopousses, 15 rue du Bocage 50660 Tourneville-sur-Mer

Durée 1h environ, événement gratuit ; inscription recommandée par email contact@leravitaillement.org

Biopousses 15 Rue du Bocage Tourneville-sur-Mer 50660 Manche Normandie +33 6 31 44 55 90 contact@leravitaillement.org

English : Apéro-rencontre avec le designer Thomas Guillard. Usages du végétal (design et agriculture)

Biopousses and Le Ravitaillement invite you to meet and chat over a convivial drink with Thomas Guillard, an industrial designer working on the design of plant-based agricultural supplies currently being tested on Biopousses plots in Tourneville-sur-Mer.

The Biopousses team will also take this opportunity to present the various projects being carried out on the test site, in particular the all-grass market gardening experiment.

Originally from the Manche region of France, Thomas Guillard studied at ENSCi-Les Ateliers in Paris. Since graduating in 2022, he has been researching sustainable agricultural supplies produced from plants abundant in Normandy: bamboo, rye straw, wicker, hemp and flax. Based on the intrinsic properties of these plants, he designs and experiments with their end-of-life, seasonal use and temporary durability. Today, his collaboration with Biopousses gives him the opportunity to go back and forth with the field and professionals to test prototypes in the field, in particular mulches created in partnership with a textile designer, as well as tomato stakes.

Biopousses is an organic agricultural test area that prepares farmers for setting up in business, provides technical support to local authorities and carries out studies and experiments. Biopousses is currently carrying out experiments on all-grass market gardening, a market gardening production system in which grass from meadows is used as the main fertilizer for soil and crops.

Founded in March 2021, the association le Ravitaillement asserts both its rural roots and its ambition to support and raise awareness of contemporary art. It organizes three exhibitions a year in its exhibition space at 1 rue du moulin in Gavray-sur-Sienne, as well as off-site projects.

Usages du végétal (design and agriculture) is an initiative of Le ravitaillement, a place for art and rural practices in Gavray-sur-Sienne, in partnership with Biopousses and with the support of Coutances Mer et Bocage, the Département de la Manche and the Drac Normandie.

Meeting point: on the Biopousses plots, 15 rue du Bocage 50660 Tourneville-sur-Mer

Duration: approx. 1 hour, free event; registration recommended by email contact@leravitaillement.org

German :

Biopousses und Ravitaillement laden Sie zu einem Treffen und Austausch bei einem gemütlichen Umtrunk mit Thomas Guillard ein, einem Industriedesigner, der an der Entwicklung von landwirtschaftlichen Produkten aus pflanzlichen Materialien arbeitet, die derzeit auf den Parzellen von Biopousses in Tourneville-sur-Mer getestet werden.

Bei dieser Gelegenheit wird Ihnen das Team von Biopousses auch seine verschiedenen Projekte vorstellen, die auf dem Testgelände durchgeführt werden, insbesondere die Experimente im Ganzpflanzengemüsebau.

Thomas Guillard stammt aus dem Ärmelkanal und aus einer Familie von Viehzüchtern. Er hat an der ENSCi-Les Ateliers in Paris studiert. Seit seinem Abschluss im Jahr 2022 forscht er an nachhaltigen landwirtschaftlichen Produkten, die aus Pflanzen hergestellt werden, die in der Normandie reichlich vorhanden sind: Bambus, Roggenstroh, Weidenruten, Hanf und Flachs. Auf der Grundlage der inhärenten Eigenschaften dieser Pflanzen entwirft und experimentiert er, indem er über ihr Lebensende, ihre saisonale Nutzung oder ihre zeitweilige Haltbarkeit nachdenkt. Die Zusammenarbeit mit Biopousses bietet ihm heute die Möglichkeit, sich mit der Praxis und den Fachleuten auszutauschen, um die Prototypen in den Kulturen zu testen, insbesondere die in Zusammenarbeit mit einer Textildesignerin hergestellten Mulchfolien und die Tomatenstöcke.

Biopousses ist ein Testgebiet für biologische Landwirtschaft, das auf die Niederlassung in der Landwirtschaft vorbereitet, Gemeinden technisch unterstützt und Studien und Experimente durchführt. Biopousses führt derzeit Experimente zum Allgras-Gemüseanbau durch, einem Gemüseproduktionssystem, bei dem Gras von Wiesen als Hauptdünger für den Boden und die Kulturen verwendet wird.

Die im März 2021 gegründete Association le Ravitaillement bekennt sich zu ihrer Verankerung in einer ländlichen Umgebung und zu ihrem Anspruch, zeitgenössische Kunst zu unterstützen und zu sensibilisieren. Sie organisiert drei Ausstellungen pro Jahr in ihrem Ausstellungsraum in 1 rue du moulin in Gavray-sur-Sienne und Projekte außerhalb der Mauern.

Usages du végétal (Design und Landwirtschaft) ist eine Initiative von Le ravitaillement, lieu d’art et de pratiques rurales in Gavray-sur-Sienne, in Partnerschaft mit Biopousses und mit der Unterstützung von Coutances Mer et Bocage, dem Département de la Manche und der Drac Normandie.

Treffpunkt: auf den Parzellen von Biopousses, 15 rue du Bocage 50660 Tourneville-sur-Mer

Dauer: ca. 1 Stunde, kostenlose Veranstaltung; Anmeldung per E-Mail empfohlen contact@leravitaillement.org

Italiano :

Biopousses e Le Ravitaillement vi invitano a incontrare e a chiacchierare davanti a un drink conviviale con Thomas Guillard, un designer industriale che lavora alla progettazione di forniture agricole a base vegetale attualmente in fase di sperimentazione sui terreni di Biopousses a Tourneville-sur-Mer.

L’équipe di Biopousses coglierà inoltre l’occasione per presentare i vari progetti in corso presso il sito di sperimentazione, in particolare l’esperimento di orticoltura interamente vegetale.

Thomas Guillard, originario del dipartimento della Manche e proveniente da una famiglia di allevatori, ha studiato all’ENSCi-Les Ateliers di Parigi. Da quando si è laureato nel 2022, ha condotto ricerche su forniture agricole sostenibili prodotte da piante che abbondano in Normandia: bambù, paglia di segale, vimini, canapa e lino. Attingendo alle proprietà intrinseche di queste piante, progetta e sperimenta il loro fine vita, l’uso stagionale e la durata temporanea. Lavorare con Biopousses gli dà ora l’opportunità di andare avanti e indietro con il campo e i professionisti per mettere alla prova i suoi prototipi nei campi, in particolare i pacciami che ha creato in collaborazione con un designer tessile, così come i picchetti per pomodori.

Biopousses è un centro di sperimentazione per l’agricoltura biologica che prepara gli agricoltori all’avvio dell’attività, fornisce assistenza tecnica alle autorità locali e realizza studi ed esperimenti. Attualmente Biopousses sta conducendo esperimenti sull’orticoltura interamente erbacea, un sistema di produzione in cui l’erba dei prati viene utilizzata come fertilizzante principale per il terreno e le colture.

Fondata nel marzo 2021, l’associazione le Ravitaillement è orgogliosa delle sue radici rurali e della sua ambizione di sostenere e far conoscere l’arte contemporanea. Organizza tre mostre all’anno nel suo spazio espositivo al numero 1 di rue du moulin a Gavray-sur-Sienne, oltre a progetti fuori sede.

Usages du végétal (design e agricoltura) è un’iniziativa di Le ravitaillement, un luogo per l’arte e le pratiche rurali a Gavray-sur-Sienne, in collaborazione con Biopousses e con il sostegno di Coutances Mer et Bocage, del Département de la Manche e del Drac Normandie.

Punto d’incontro: presso i terreni di Biopousses, 15 rue du Bocage 50660 Tourneville-sur-Mer

Durata: circa 1 ora, evento gratuito; è consigliata l’iscrizione all’indirizzo e-mail contact@leravitaillement.org

Espanol :

Biopousses y Le Ravitaillement le invitan a reunirse y charlar con Thomas Guillard, diseñador industrial que trabaja en el diseño de productos agrícolas vegetales que se están probando en las parcelas de Biopousses en Tourneville-sur-Mer.

El equipo de Biopousses también aprovechará la ocasión para presentar los distintos proyectos que se están llevando a cabo en el centro de pruebas, en particular el experimento de horticultura exclusivamente a base de hierba.

Thomas Guillard, originario del departamento de la Mancha y procedente de una familia de ganaderos, estudió en la ENSCi-Les Ateliers de París. Desde que se graduó en 2022, ha estado investigando suministros agrícolas sostenibles producidos a partir de plantas que abundan en Normandía: bambú, paja de centeno, mimbre, cáñamo y lino. Basándose en las propiedades intrínsecas de estas plantas, diseña y experimenta con su fin de vida, su uso estacional y su durabilidad temporal. Trabajar con Biopousses le da ahora la oportunidad de ir y venir con el campo y los profesionales para poner a prueba sus prototipos en los campos, en particular los acolchados que ha creado en colaboración con un diseñador textil, así como las estacas para tomates.

Biopousses es un centro de pruebas de agricultura ecológica que prepara a los agricultores para su instalación, presta apoyo técnico a las autoridades locales y realiza estudios y experimentos. En la actualidad, Biopousses experimenta con la horticultura exclusivamente de hierba, un sistema de producción hortícola en el que la hierba de los prados se utiliza como abono principal para el suelo y los cultivos.

Fundada en marzo de 2021, la asociación le Ravitaillement está orgullosa de sus raíces rurales y de su ambición de apoyar y dar a conocer el arte contemporáneo. Organiza tres exposiciones al año en su espacio expositivo de 1 rue du moulin, en Gavray-sur-Sienne, así como proyectos fuera de las instalaciones.

Usages du végétal (diseño y agricultura) es una iniciativa de Le ravitaillement, lugar de arte y prácticas rurales de Gavray-sur-Sienne, en colaboración con Biopousses y con el apoyo de Coutances Mer et Bocage, el Département de la Manche y el Drac Normandie.

Punto de encuentro: en las parcelas de Biopousses, 15 rue du Bocage 50660 Tourneville-sur-Mer

Duración: 1 hora aproximadamente, acto gratuito; se recomienda inscribirse por correo electrónico a contact@leravitaillement.org

