Apéro-rencontre avec les volonteux Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence

Apéro-rencontre avec les volonteux Centre Louis Aragon Portes-lès-Valence samedi 20 septembre 2025.

Apéro-rencontre avec les volonteux

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

La ferme des Volonteux est biologique et en modèle coopératif.

.

Centre Louis Aragon 1 rue Louis Aragon Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 40 65 mediatheque.portes-les-valence@valenceromansagglo.fr

English :

The Volonteux farm is an organic cooperative.

German :

Der Bauernhof von Les Volonteux ist biologisch und im Genossenschaftsmodell.

Italiano :

L’azienda agricola Volonteux è una cooperativa biologica.

Espanol :

La granja Volonteux es una cooperativa ecológica.

L’événement Apéro-rencontre avec les volonteux Portes-lès-Valence a été mis à jour le 2025-07-25 par Valence Romans Tourisme