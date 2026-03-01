Apéro-rencontre avec Salomé Botella et les éditions de l’Ogre ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Apéro-rencontre avec Salomé Botella et les éditions de l’Ogre ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu samedi 21 mars 2026.
Apéro-rencontre avec Salomé Botella et les éditions de l’Ogre !
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 18:00:00
fin : 2026-03-21
Date(s) :
2026-03-21
A 18h, rencontre avec Salomé Botella, jeune romancière qui vient de publier son tout premier roman Pas si tant (Éditions de l’Ogre) et Benoit Laureau son éditeur, qui rend hommage à son milieu rural d’origine .
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Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro
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English :
At 6pm, meet Salomé Botella, a young novelist who has just published her first novel Pas si tant (Éditions de l’Ogre), and her publisher Benoit Laureau, who pays tribute to her rural origins.
L’événement Apéro-rencontre avec Salomé Botella et les éditions de l’Ogre ! La Chaise-Dieu a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay