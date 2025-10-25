Apéro-rencontre avec Stefania Rousselle ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Apéro-rencontre avec Stefania Rousselle ! Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu samedi 25 octobre 2025.
Apéro-rencontre avec Stefania Rousselle !
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire
Début : 2025-10-25 18:00:00
fin : 2025-10-25
2025-10-25
A 18h, rencontre avec Stefania Rouselle, journaliste et réalisatrice, pour son ouvrage Amour (Ed Actes Sud), recueil de plusieurs dizaines de témoignages émouvants.
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28 librairiedanslaforet@ecomail.pro
English :
At 6pm, meet journalist and film-maker Stefania Rouselle for her book Amour (Ed Actes Sud), a collection of dozens of moving testimonials.
German :
Um 18 Uhr: Treffen mit Stefania Rouselle, Journalistin und Regisseurin, für ihr Buch Amour (Ed Actes Sud), eine Sammlung von mehreren Dutzend bewegenden Zeugnissen.
Italiano :
Alle 18, incontro con Stefania Rouselle, giornalista e regista, per il suo libro Amour (Ed Actes Sud), una raccolta di decine di toccanti testimonianze.
Espanol :
A las 18.00 h, encuentro con Stefania Rouselle, periodista y cineasta, por su libro Amour (Ed Actes Sud), una recopilación de decenas de testimonios conmovedores.
