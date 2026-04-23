Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère. Médiathèque du Teich Le Teich
Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère. Médiathèque du Teich Le Teich mardi 12 mai 2026.
Le Teich
Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère.
Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-12 18:30:00
fin : 2026-05-12
Date(s) :
2026-05-12
Apéro-rencontre dans le hall de l’Ekla et la médiathèque.
Thème exposition Mémoire de Guerre.
entrée libre sur réservation 1 mois avant.
Tout public. .
Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr
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English : Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère.
L’événement Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich
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