Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère. Médiathèque du Teich Le Teich

Le Teich

Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère.

Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 18:30:00

fin : 2026-05-12

Date(s) :

2026-05-12

Apéro-rencontre dans le hall de l’Ekla et la médiathèque.

Thème exposition Mémoire de Guerre.

entrée libre sur réservation 1 mois avant.

Tout public. .

Médiathèque du Teich 67 rue des pins Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 15 82 18 bibliotheque@leteich.fr

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English : Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère.

L’événement Apéro-Rencontre et visite de l’exposition Vincent Bourdère. Le Teich a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Le Teich