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Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

mardi 15 septembre 2026 · La Fabrique Ile de Nantes - Trempo · Nantes

Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
La Fabrique Ile de Nantes - Trempo
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau, Nantes
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription

Apéro rencontre musicien·nes Mardi 15 septembre, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T18:30:00+02:00 – 2026-09-15T20:30:00+02:00

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

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Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. L’occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

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