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Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : La Fabrique Ile de Nantes - Trempo

Adresse : 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Apéro rencontre musicien·nes Mardi 21 avril, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T18:30:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00
Fin : 2026-04-21T18:30:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire
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