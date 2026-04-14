Apéro rencontre musicien·nes, La Fabrique Ile de Nantes – Trempo, Nantes

Apéro rencontre musicien·nes Mardi 21 avril, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T18:30:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-21T18:30:00+02:00 – 2026-04-21T20:30:00+02:00

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

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