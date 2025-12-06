Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-27 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit Sur réservation : https://trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-3/ Tout public

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com