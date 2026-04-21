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Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes mardi 21 avril 2026.

Lieu : Trempo - La Fabrique Ile de Nantes

Adresse : 6 Boulevard Léon Bureau

Ville : 44200 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 18:30

Tarif : Gratuit sur inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-21 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit sur inscription Tout public

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com


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