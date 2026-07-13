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Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

mardi 15 septembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Heure de début
18:30
Lieu
Trempo - La Fabrique Ile de Nantes
Adresse
6 Boulevard Léon Bureau
Ville
44200 Nantes
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Gratuit, sur inscription Lien d'inscription

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Lien d’inscription Etudiant, Adulte 

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-2/


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