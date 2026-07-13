Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

mardi 15 septembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-15 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Gratuit, sur inscription Lien d’inscription Etudiant, Adulte

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-2/



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