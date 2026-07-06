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Apéro rencontre musicien·nes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes
jeudi 5 novembre 2026 · Trempo - La Fabrique Ile de Nantes · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-11-05 18:30 – 20:30
Gratuit : oui Sur inscription Adulte, Etudiant
Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.
Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com
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