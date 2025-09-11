Apéro rencontre musiciens et musiciennes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes

Apéro rencontre musiciens et musiciennes Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes jeudi 11 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-11 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musicien·nes, chanteur·ses, producteur·rices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.Gratuit sur inscription

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-musiciennes-2/