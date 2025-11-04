Apéro rencontre musiciens La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Nantes

Apéro rencontre musiciens Mardi 4 novembre, 18h30 La Fabrique Ile de Nantes – Trempo Loire-Atlantique

Sur inscription

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, producteurs et productrices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

La Fabrique Ile de Nantes – Trempo 6 Boulevard Léon Bureau, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Apéro dédié aux musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, producteurs et productrices rencontre musicien