Apéro rencontre musiciens Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Nantes mardi 4 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-04 18:30 – 20:30

Gratuit : oui Sur inscription Gratuit sur inscription : trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-3 Adulte, Etudiant, Tout public

Chaque trimestre, Trempo propose un apéro dédié aux musiciens et musiciennes, chanteurs et chanteuses, producteurs et productrices. Une occasion de se faire connaître, recruter un nouveau membre, lancer un nouveau projet ou simplement élargir son réseau.

Trempo – La Fabrique Ile de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 46 66 33 http://www.trempo.com info@trempo.com https://trempo.com/evenement/apero-rencontre-musiciens-3/