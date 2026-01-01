Apéro Réno La Maison de l’Habitant Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-12 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit sur inscription Gratuit sur inscription : https://ypl.me/P8v

En maison individuelle ou en copropriété, parlons rénovation énergétique ! Rencontrez les structures à votre service et bénéficiez de conseils gratuits sur votre projet de rénovation ou d’adaptation. Après une présentation des services et un point d’infos sur les actualités des aides financières 2026, vous pourrez poser librement les questions que vous avez sur votre projet sur les stands tenus par Nantes Métropole, l’Espace Conseil France Rénov, l’ADIL 44, Soliha et le CAUE 44.Rendez-vous le jeudi 12 février de 18h à 20h, à La Maison de l’HabitantGratuit sur inscription : https://ypl.me/P8v

La Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 02 40 89 30 15



Afficher la carte du lieu La Maison de l’Habitant et trouvez le meilleur itinéraire

