Apéro Réno Maison de l’Habitant Nantes jeudi 2 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-02 18:00 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit Evénement gratuit sur inscription ici Adulte

Rencontrez les structures à votre service à La Maison de l’Habitant et bénéficiez de conseils gratuits. Après une présentation des services et un point d’infos sur les actualités des aides financières 2025, vous pourrez poser librement les questions que vous avez sur votre projet sur les stands tenus par l’Espace Conseil France Rénov, l’ADIL 44, SOLIHA et le CAUE 44.

Maison de l’Habitant Centre-ville Nantes 44000

02 40 89 30 15 https://metropole.nantes.fr/maison-habitant contact@adil44.fr 0240893015