Apéro-réseau La Minute Blonde Boulazac Isle Manoire
Apéro-réseau La Minute Blonde Boulazac Isle Manoire jeudi 21 mai 2026.
Boulazac Isle Manoire
Apéro-réseau
La Minute Blonde 1 Place des 4 Vents Boulazac Isle Manoire Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-21 19:00:00
fin : 2026-05-21 20:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Sandra Pellerin Trocars, jeune entrepreneuse récemment installée à Trélissac, organise un apéro-réseau à La Minute Blonde à Boulazac !
L’objectif est de réunir les artisans, entrepreneurs et indépendants du secteur autour d’un apéro dînatoire pour
– Favoriser les échanges et créer des synergies locales.
– Rompre l’isolement des créateurs et des chefs d’entreprise.
– Partager nos savoir-faire dans un cadre informel et sympathique.
RDV au 1 place des 4 vents, 24750 Boulazac, le jeudi 21 mai à 19h ! .
La Minute Blonde 1 Place des 4 Vents Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 07 59 93 avecsandracontact@gmail.com
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English : Apéro-réseau
L’événement Apéro-réseau Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux
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