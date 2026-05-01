Apéro-réseau La Minute Blonde Boulazac Isle Manoire

Boulazac Isle Manoire

Apéro-réseau

La Minute Blonde 1 Place des 4 Vents Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21 20:30:00

Date(s) :

2026-05-21

Sandra Pellerin Trocars, jeune entrepreneuse récemment installée à Trélissac, organise un apéro-réseau à La Minute Blonde à Boulazac !

L’objectif est de réunir les artisans, entrepreneurs et indépendants du secteur autour d’un apéro dînatoire pour

– Favoriser les échanges et créer des synergies locales.

– Rompre l’isolement des créateurs et des chefs d’entreprise.

– Partager nos savoir-faire dans un cadre informel et sympathique.

RDV au 1 place des 4 vents, 24750 Boulazac, le jeudi 21 mai à 19h ! .

La Minute Blonde 1 Place des 4 Vents Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 07 59 93 avecsandracontact@gmail.com

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English : Apéro-réseau

L’événement Apéro-réseau Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-05-16 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux