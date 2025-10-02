Apéro réseau des artistes Rocksane Bergerac

Apéro réseau des artistes Rocksane Bergerac jeudi 2 octobre 2025.

Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

2025-10-02

2025-10-02

2025-10-02

Artistes, créateurs, porteurs de projets culturels… cet apéro est pour vous !

L’Apéro Réseau des Artistes en Dordogne est pensé comme un moment simple, chaleureux et informel pour se rencontrer, échanger et tisser des liens autour de nos pratiques et projets artistiques.

L’objectif ?

– Favoriser la mise en réseau des initiatives artistiques et culturelles du territoire.

– Susciter des envies de collaboration et créer des passerelles entre disciplines.

– Offrir un espace où chacun peut partager ses idées, ses projets, ses questions ou ses difficultés.

L’équipe du Rocksane, acteur du spectacle vivant et des musiques actuelles, sera présent à vos côtés. Véritable tremplin et accompagnateur de projets, l’équipe pourra vous conseiller, vous orienter, et pourquoi pas, envisager de futures collaborations. .

Rocksane 14 Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70

