Apéro-Rock: soirée Live à Malleloy Malleloy

Apéro-Rock: soirée Live à Malleloy

45 Rue de Venezu Malleloy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-03-28 18:30:00

fin : 2026-03-28 22:00:00

Date(s) :

2026-03-28

L’Association LMTS (La Musique Tout Simplement) vous invite à une soirée Apéro Rock à la Salle des Fêtes de Malleloy!

Concerts Rock live, ambiance conviviale, bar et restauration sur place (tartes flambées: réservation recommandée et planches apéro pour 2 personnes avec charcuteries et fromages: réservation obligatoire).

Venez soutenir la musique locale et passer une excellente soirée rock!Tout public

45 Rue de Venezu Malleloy 54670 Meurthe-et-Moselle Grand Est damienturck@orange.fr

English :

The LMTS Association (La Musique Tout Simplement) invites you to an Apéro Rock party at the Salle des Fêtes in Malleloy!

Live rock concerts, friendly atmosphere, bar and catering on site (tarts flambées: booking recommended and aperitif platters for 2 with charcuterie and cheese: booking essential).

Come and support local music and enjoy a great rockin’ evening!

