Apéro Rock’N’Roll avec June Bar du Sew Morlaix
Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère
Début : 2025-12-26 18:30:00
fin : 2025-12-26
2025-12-26
Évoluant dans un univers faisant référence au 70’s, JUNE s’amuse à jouer avec les intensités, mêlant morceaux bruts et ballades souls. Les riffs de guitare y sont rugueux, la basse et la batterie puissantes et efficaces. Le tout coloré par des nappes de clavier et une voix envoûtante. .
Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12
