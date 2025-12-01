Apéro Rock’N’Roll avec June Bar du Sew Morlaix

Apéro Rock’N’Roll avec June

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix Finistère

Début : 2025-12-26 18:30:00

fin : 2025-12-26

2025-12-26

Évoluant dans un univers faisant référence au 70’s, JUNE s’amuse à jouer avec les intensités, mêlant morceaux bruts et ballades souls. Les riffs de guitare y sont rugueux, la basse et la batterie puissantes et efficaces. Le tout coloré par des nappes de clavier et une voix envoûtante. .

Bar du Sew 39T Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 63 89 12

