Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme Domme
mercredi 12 août 2026 · Domme
Informations pratiques
Domme
Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme
jardin public Domme Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Apéro rosé, coucher de soleil et éclipse solaire
Jardin public de Domme à partir de 18h00 .
Soyez en accord avec le paysage, portez une touche de rose ;D
1 boisson achetée =une paire de lunettes d’observation offerte (dans la limite des 250 paires disponibles).
Apéro rosé, coucher de soleil et éclipse solaire
Jardin public de Domme à partir de 18h00 .
Soyez en accord avec le paysage, portez une touche de rose ;D
1 boisson achetée =une paire de lunettes d’observation offerte (dans la limite des 250 paires disponibles). .
jardin public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme
Pink Aperitif, Sunset, and Solar Eclipse
Domme Public Garden starting at 6:00 p.m.
Blend in with the scenery—wear a touch of pink ;D
Buy one drink and get a free pair of solar eclipse viewing glasses (while supplies last—limited to 250 pairs).
L’événement Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme Domme a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne