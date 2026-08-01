Informations pratiques

Domme

Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme

jardin public Domme Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Apéro rosé, coucher de soleil et éclipse solaire

Jardin public de Domme à partir de 18h00 .

Soyez en accord avec le paysage, portez une touche de rose ;D

1 boisson achetée =une paire de lunettes d’observation offerte (dans la limite des 250 paires disponibles).

Apéro rosé, coucher de soleil et éclipse solaire

Jardin public de Domme à partir de 18h00 .

Soyez en accord avec le paysage, portez une touche de rose ;D

1 boisson achetée =une paire de lunettes d’observation offerte (dans la limite des 250 paires disponibles). .

jardin public Domme 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00

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English : Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme

Pink Aperitif, Sunset, and Solar Eclipse

Domme Public Garden starting at 6:00 p.m.

Blend in with the scenery—wear a touch of pink ;D

Buy one drink and get a free pair of solar eclipse viewing glasses (while supplies last—limited to 250 pairs).

L’événement Apéro rosé au coucher de soleil et éclipse solaire à Domme Domme a été mis à jour le 2026-08-07 par Périgord Noir Vallée Dordogne