APERO SANTE Pépinière Jeunesse « Horizon » Nantes mercredi 5 novembre 2025.
Date et horaire de début et de fin : 2025-11-05 17:30 – 19:00
Gratuit : non GRATUIT INSCRIPTIONS ET INFORMATIONS AU 0609507515ENTREE LIBRE Jeune Public, Etudiant – Age maximum : 30
VIENS ECHANGER SUR LA SANTE SEXUELLE ET CREER UN ATELIER POUR LES JEUNES DU LYCEE CARCOUET AVEC VANESSA DU CENTRE DE SANTE.CONTRACEPTION-IST-CONSENTEMENT
0609507515