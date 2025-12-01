Apéro Saveurs de Corse Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers

Apéro Saveurs de Corse

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers Lot

Tarif : 5.5 – 5.5 – 34 EUR

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Dans une vieille bâtisse quercynoise, au coin du feu…

Un écrin parfait pour célébrer l’hiver et partager un moment gourmand

Un écrin parfait pour célébrer l’hiver et partager un moment gourmand.

Plongez au cœur des saveurs authentiques de l’île de Beauté lors d’un Apéro Découverte convivial, chaleureux et rempli de gourmandises !

Dans une grande salle en pierre, à la lueur du feu de cheminée, nous vous invitons à savourer le meilleur de la Corse… tout simplement.

Sur réservation. .

Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24

