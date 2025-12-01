Apéro Saveurs de Corse Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers
Apéro Saveurs de Corse Saint-Martin-de-Vers Les Pechs du Vers samedi 13 décembre 2025.
Apéro Saveurs de Corse
Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers Lot
Tarif : 5.5 – 5.5 – 34 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Dans une vieille bâtisse quercynoise, au coin du feu…
Un écrin parfait pour célébrer l’hiver et partager un moment gourmand
Dans une vieille bâtisse quercynoise, au coin du feu…
Un écrin parfait pour célébrer l’hiver et partager un moment gourmand.
Plongez au cœur des saveurs authentiques de l’île de Beauté lors d’un Apéro Découverte convivial, chaleureux et rempli de gourmandises !
Dans une grande salle en pierre, à la lueur du feu de cheminée, nous vous invitons à savourer le meilleur de la Corse… tout simplement.
Sur réservation. .
Saint-Martin-de-Vers Fages Les Pechs du Vers 46360 Lot Occitanie +33 6 29 61 98 24
English :
In an old Quercy building, by the fireside?
A perfect setting to celebrate winter and share a gourmet moment
German :
In einem alten Gebäude in Quercynoise, am Kaminfeuer?
Ein perfekter Ort, um den Winter zu feiern und einen Moment der Gaumenfreude zu teilen
Italiano :
In un antico edificio del Quercy, accanto al camino?
Una cornice perfetta per celebrare l’inverno e condividere un momento gastronomico
Espanol :
En un antiguo edificio de Quercy, junto a la chimenea?
Un marco perfecto para celebrar el invierno y compartir un momento gastronómico
L’événement Apéro Saveurs de Corse Les Pechs du Vers a été mis à jour le 2025-11-24 par OT Labastide-Murat