Apéro Science /Fête de la science CREA Chamonix-Mont-Blanc

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-10-07 18:00:00

fin : 2025-10-07 20:00:00

2025-10-07

Le CREA organise un apéro science sur le thème La recherche en montagne, un terrain d’intelligence. Partager un moment convivial tout en apprenant des faits surprenant sur la montagne qui nous entoure. Gratuit sur inscription

CREA 67 lacets du Belvédère Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes lgrosset@creamontblanc.org

English :

CREA is organizing a science apéro on the theme: Mountain research, a field of intelligence. Share a convivial moment while learning surprising facts about the mountains that surround us. Free with registration

German :

CREA organisiert einen Wissenschafts-Apéro zum Thema: Bergforschung, ein Feld der Intelligenz. Teilen Sie einen geselligen Moment und lernen Sie dabei überraschende Fakten über die Berge, die uns umgeben. Kostenlos auf Anmeldung

Italiano :

Il CREA organizza un aperitivo scientifico sul tema: La ricerca in montagna, un campo di intelligenza. Condividete un momento di convivialità e scoprite fatti sorprendenti sulle montagne che ci circondano. Gratuito con registrazione

Espanol :

El CREA organiza un apéro scientifique sobre el tema: La investigación en montaña, un campo de inteligencia. Comparta un momento de convivencia mientras aprende datos sorprendentes sobre las montañas que nos rodean. Gratuito previa inscripción

