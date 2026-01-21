Apéro-sculpture

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 21:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Deux heures autour d’un morceau d’argile, un verre à boire, de bonnes choses à grignoter… tous les ingrédients d’un agréable moment à partager. L’atelier est encadré par Saul Velazquez de Castro, sculpteur. Vous pourrez choisir de laisser aller votre créativité ou de faire appel à ses conseils.

Deux heures autour d’un morceau d’argile, un verre à boire, de bonnes choses à grignoter… tous les ingrédients d’un agréable moment à partager. L’atelier est encadré par Saul Velazquez de Castro, sculpteur. Vous pourrez choisir de laisser aller votre créativité ou de faire appel à ses conseils. .

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Two hours around a piece of clay, a glass to drink, good things to nibble… all the ingredients for a pleasant moment to share. The workshop is led by sculptor Saul Velazquez de Castro. You can choose to let your creativity run wild or seek his advice.

L’événement Apéro-sculpture Roubaix a été mis à jour le 2026-01-21 par Hauts-de-France Tourisme