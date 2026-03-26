Apéro-sculpture

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 19:00:00

fin : 2026-04-17 21:00:00

Date(s) :

2026-04-17

Pour une soirée, le restaurant de Baraka se transforme en atelier de modelage. Au menu un verre à boire, de bonnes choses à grignoter, un morceau d’argile et l’enthousiasme communicatif de Saul!

Deux heures pour laisser parler votre créativité, vous laisser aller à façonner la terre, rencontrer des gens, bref vous amuser!

Pour une soirée, le restaurant de Baraka se transforme en atelier de modelage. Au menu un verre à boire, de bonnes choses à grignoter, un morceau d’argile et l’enthousiasme communicatif de Saul!

Deux heures pour laisser parler votre créativité, vous laisser aller à façonner la terre, rencontrer des gens, bref vous amuser! .

20 rue de Sébastopol Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 65 74 14 gerance@cooperativebaraka.fr

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English :

For one evening, Baraka’s restaurant is transformed into a modeling workshop. On the menu: a drink, a snack, a lump of clay and Saul’s infectious enthusiasm!

Two hours to get your creative juices flowing, shape the clay, meet new people in short, have fun!

L’événement Apéro-sculpture Roubaix a été mis à jour le 2026-03-24 par Hauts-de-France Tourisme