Apero sécurité Place de l’Eglise Chamonix-Mont-Blanc

Apero sécurité

Place de l’Eglise Maison de la Montagne Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : 2025-12-30 18:30:00

fin : 2025-12-30 20:00:00

2025-12-30

Grande première

Nouveau format de l’hiver, les apéro sécu de la Chamoniarde. Echange avec nos guides formateurs sur les différents thèmes de la sécurité en ski et en montagne. Discussion autour de la sécurité en hors-piste.

Place de l’Eglise Maison de la Montagne Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 08 formations@chamoniarde.com

English :

Only in French for this session, but will look into the English version

