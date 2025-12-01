Apero sécurité Place de l’Eglise Chamonix-Mont-Blanc
Apero sécurité Place de l’Eglise Chamonix-Mont-Blanc mardi 30 décembre 2025.
Apero sécurité
Place de l’Eglise Maison de la Montagne Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Début : 2025-12-30 18:30:00
fin : 2025-12-30 20:00:00
2025-12-30
Grande première
Nouveau format de l’hiver, les apéro sécu de la Chamoniarde. Echange avec nos guides formateurs sur les différents thèmes de la sécurité en ski et en montagne. Discussion autour de la sécurité en hors-piste.
Place de l’Eglise Maison de la Montagne Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 22 08 formations@chamoniarde.com
English :
Only in French for this session, but will look into the English version
