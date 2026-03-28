Apéro signe Académie du Climat Paris

Un mercredi par mois, venez trinquer en LSF (langue des signes française) RDV à partir de 19h30 à l’Académie du Climat, un super lieu !

L’atelier sera animé par Emi (sourde), Anne-Sophie (interprète) et Marguerite (entendante)

sans oublier Momo, barman sourd qui sera ravi de vous servir… en LSF bien sûr !

Le principe est très simple :

Découvrir la langue des signes si vous ne connaissez pas cette langue

Apprendre quelques signes si vous n’y connaissez rien

Rencontrer des sourd.e.s et des entendant.e.s

Passer un bon moment, boire un verre et discuter !

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La Buvette de l’Académie est ouverte du mercredi au samedi de 11h à minuit !

Au déjeuner, venez déguster des plats végétariens, de saison et ultra locaux, avec des options végan et sans gluten, cuisinés par Yes We Camp. Au goûter, des gâteaux et pâtisseries et en soirée des petits plats à partager. À toute heure, bières, vins, boissons chaudes et fraîches !

Comment on dit « à la tienne » en langue des signes française ?

Le mercredi 15 avril 2026

de 19h30 à 21h30

gratuit

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-15T22:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-15T19:30:00+02:00_2026-04-15T21:30:00+02:00

Académie du Climat 2 place Baudoyer 75004 Paris

https://www.academieduclimat.paris/evenements/



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