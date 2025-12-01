Apéro Signes Gare des Lumières Bistrot de la Gare Aisey-sur-Seine

Apéro Signes

Gare des Lumières Bistrot de la Gare 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or

Début : 2025-12-13 18:30:00

2025-12-13

L’apéro signes est un atelier gratuit d’échanges et de découverte de la Langue des Signes Française dans un cadre convivial et atypique, ouvert à tous, expérimentés ou pas du tout, entendants ou non.

Pour les personnes entendantes…, une découverte de la culture sourde, une initiation ludique à la LSF

Pour les personnes sourdes et malentendantes, un espace de transmission, de valorisation de sa langue

Pour tous, rencontre, partage, rires, apprentissages… Un pas l’un vers l’autre.

Atelier animé de concert par Séverine, entendante et Laura, sourde. .

Gare des Lumières Bistrot de la Gare 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 71 43 65 garedeslumieres@gmail.com

