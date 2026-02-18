APERO SIGNES GARE DES LUMIERES Aisey-sur-Seine
APERO SIGNES GARE DES LUMIERES Aisey-sur-Seine samedi 14 mars 2026.
APERO SIGNES
GARE DES LUMIERES 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 18:30:00
fin : 2026-03-14 19:30:00
Date(s) :
2026-03-14
L’apéro signes est un atelier gratuit d’échanges et de découverte de la Langue des Signes Française dans un cadre convivial et atypique, ouvert à tous, expérimentés ou pas du tout, entendants ou non.
Pour les personnes entendantes…, une découverte de la culture sourde, une initiation ludique à la LSF.
Pour les personnes sourdes et malentendantes, un espace de transmission, de valorisation de sa langue
Pour tous, rencontre, partage, rires, apprentissages… Un pas l’un vers l’autre.
Pour ceux qui le souhaitent, possibilité de prolonger par un repas au sein du Bistrot (réservation recommandée) .
GARE DES LUMIERES 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 26 71 43 65 garedeslumieres@gmail.com
