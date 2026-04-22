Apéro Signes (initiation LSF) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine
Apéro Signes (initiation LSF) Gare des Lumières Aisey-sur-Seine samedi 2 mai 2026.
Aisey-sur-Seine
Apéro Signes (initiation LSF)
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 18:30:00
fin : 2026-05-02 19:30:00
Date(s) :
2026-05-02
L’Apéro Signes est un atelier gratuit d’échanges et de découverte de la Langue des Signes Française dans un cadre convivial et atypique, ouvert à tous, expérimentés ou pas du tout, entendants ou non.
Pour les personnes entendantes…, une découverte de la culture sourde, une initiation ludique à la LSF.
Pour les personnes sourdes et malentendantes, un espace de transmission, de valorisation de sa langue.
Pour tous, rencontre, partage, rires, apprentissages… Un pas l’un vers l’autre. .
Gare des Lumières 5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
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English : Apéro Signes (initiation LSF)
L’événement Apéro Signes (initiation LSF) Aisey-sur-Seine a été mis à jour le 2026-04-22 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)