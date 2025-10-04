APERO SIGNES Octobre Rose Aisey-sur-Seine
APERO SIGNES Octobre Rose
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-10-04 18:30:00
fin : 2025-10-04 19:30:00
2025-10-04
Rentrée pour l’Apéro Signes à la Gare!
Atelier d’échange sur la culture sourde et initiation à la Langue des Signes Française, animé par Séverine et Laura.
L’atelier est gratuit et ouvert à tous, sourd ou non, expérimenté ou pas du tout…
A l’ordre du jour, révisions et échanges en LSF sur le thème d’Octobre Rose.
Possibilité de rester pour le repas à la suite de l’atelier (réservation pour le repas). .
5 Route de Dijon Aisey-sur-Seine 21400 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 7 85 45 53 58 garedeslumieres@gmail.com
