Apéro Ski au Champagne Jean Milan à Oger Champagne Jean Milan Blancs-Coteaux

Champagne Jean Milan 8 Rue d’Avize Blancs-Coteaux Marne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03 19:00:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Tout public
Ambiance montagne au cœur de la Champagne ! Le Champagne Jean Milan vous donne rendez-vous à Oger pour une soirée festive et conviviale autour d’un Apéro Ski.
Au programme DJ set, night party et une ambiance chaleureuse à partager entre amis.
Côté gourmandises, laissez-vous tenter par champagne, vin chaud, bière et spécialités réconfortantes comme la tartiflette et les planches à partager.
Tenue de ski conseillée pour une immersion totale !
Une soirée originale et festive à ne pas manquer pour vivre Le & La Champagne autrement. .
Champagne Jean Milan 8 Rue d’Avize Blancs-Coteaux 51190 Marne Grand Est
English : Apéro Ski au Champagne Jean Milan à Oger
