Apéro solidaire au château La Rose Bellevue Château la Rose Bellevue Saint-Palais

Château la Rose Bellevue 5 Lieu-dit Les Mouriers Saint-Palais Gironde

Début : 2025-09-07

fin : 2025-09-07

2025-09-07

Le château la Rose Bellevue vous invite à un apéro solidaire organisé avec le Lions Club de Haute Saintonge, au cœur des coteaux, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la lutte contre le cancer infantile.

Au programme

– Concerts caritatifs avec les groupes SOFT’N PEPPER et DKlés (issus des ateliers de musique du CEAE Haute Gironde), qui joueront bénévolement et d’autres musiciens bénévoles.

– Chai ouvert et vins à la vente au profit de l’œuvre caritative.

– Tours en vieilles voitures sur un circuit champêtre à travers les vignes et la commune de Saint-Palais.

– Une ambiance conviviale et familiale, dans un cadre unique au milieu des vignes.

– Repas sur réservation uniquement (places limitées). .

Château la Rose Bellevue 5 Lieu-dit Les Mouriers Saint-Palais 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 66 54 service.commercial@chateau-larosebellevue.com

