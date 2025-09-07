Apéro solidaire au château La Rose Bellevue Château la Rose Bellevue Saint-Palais
Château la Rose Bellevue 5 Lieu-dit Les Mouriers Saint-Palais Gironde
Le château la Rose Bellevue vous invite à un apéro solidaire organisé avec le Lions Club de Haute Saintonge, au cœur des coteaux, dont l’intégralité des bénéfices sera reversée à la lutte contre le cancer infantile.
Au programme
– Concerts caritatifs avec les groupes SOFT’N PEPPER et DKlés (issus des ateliers de musique du CEAE Haute Gironde), qui joueront bénévolement et d’autres musiciens bénévoles.
– Chai ouvert et vins à la vente au profit de l’œuvre caritative.
– Tours en vieilles voitures sur un circuit champêtre à travers les vignes et la commune de Saint-Palais.
– Une ambiance conviviale et familiale, dans un cadre unique au milieu des vignes.
– Repas sur réservation uniquement (places limitées). .
Château la Rose Bellevue 5 Lieu-dit Les Mouriers Saint-Palais 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 32 66 54 service.commercial@chateau-larosebellevue.com
