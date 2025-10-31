APÉRO SOUP’ Ganges

️ HALLOWEEN A GANGES

Ganges, rue Jeu de Ballon

31 octobre 18H30 22H00

Venez déguisés !

Gourmandises, rires & frissons garantis !

✨ L’association des commerçants de Ganges prennent leurs plus belles marmites pour la seconde édition de leur Apéro Soup’ qui se déroulera le jour d’Halloween! Venez voter pour votre soupe préférée!

Au programme

18H30-22H00: Concours de soupes des restaurateurs et métiers de bouche de Ganges

-à 18H30 ouverture des dégustations des soupes avec animation musicale & dansante par Mano A Mano,

-à 21H00: remise des prix.

Tarif: dégustations de soupes + Ecocup: 3€ .

Rue Jeu de Ballon Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 85 03 mairie@ganges.fr

English :

? HALLOWEEN IN GANGES

Ganges, rue Jeu de Ballon

october 31st 6.30 pm 10.00 pm

German :

? HALLOWEEN IN GANGES

Ganges, Straße Jeu de Ballon

31. Oktober 18H30 22H00

Italiano :

? HALLOWEEN A GANGES

Ganges, rue Jeu de Ballon

31 ottobre 18H30 22H00

Espanol :

? HALLOWEEN EN GANGES

Ganges, rue Jeu de Ballon

31 de octubre 18H30 22H00

