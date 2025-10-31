APÉRO SOUP’ Ganges
️ HALLOWEEN A GANGES
Ganges, rue Jeu de Ballon
31 octobre 18H30 22H00
Venez déguisés !
Gourmandises, rires & frissons garantis !
✨ L’association des commerçants de Ganges prennent leurs plus belles marmites pour la seconde édition de leur Apéro Soup’ qui se déroulera le jour d’Halloween! Venez voter pour votre soupe préférée!
Au programme
18H30-22H00: Concours de soupes des restaurateurs et métiers de bouche de Ganges
-à 18H30 ouverture des dégustations des soupes avec animation musicale & dansante par Mano A Mano,
-à 21H00: remise des prix.
Tarif: dégustations de soupes + Ecocup: 3€ .
Rue Jeu de Ballon Ganges 34190 Hérault Occitanie +33 4 67 73 85 03 mairie@ganges.fr
English :
? HALLOWEEN IN GANGES
Ganges, rue Jeu de Ballon
october 31st 6.30 pm 10.00 pm
German :
? HALLOWEEN IN GANGES
Ganges, Straße Jeu de Ballon
31. Oktober 18H30 22H00
Italiano :
? HALLOWEEN A GANGES
Ganges, rue Jeu de Ballon
31 ottobre 18H30 22H00
Espanol :
? HALLOWEEN EN GANGES
Ganges, rue Jeu de Ballon
31 de octubre 18H30 22H00
