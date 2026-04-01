Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson) Cave à Musique Mâcon
Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson) Cave à Musique Mâcon jeudi 23 avril 2026.
Mâcon
Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson)
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 18:30:00
fin : 2026-04-23 23:30:00
Date(s) :
2026-04-23
Si vous aimez Clara Ysé Camille Ibeyi
NINA LOREN- Genève (chanson).
Violoniste chamanique, NYNA LOREN transpose sa musique dans un songe où les frontières n’existent plus. Les genres ne sont plus une limite, seules les émotions priment. Musicienne, chanteuse, auteure, elle a dans l’âme l’étincelle des artistes qui font rêver, invitant à l’ailleurs, au lointain.
Son album F.E.M.M.E.S sorti 2023 est une véritable ode à la féminité, sa sensibilité, sa force, ses luttes, un appel à la sororité, à l’éveil des consciences, sans en écarter les hommes.
En partenariat avec les JM France Bourgogne-Franche-Comté ; dans le cadre du dispositif MUSIQUES ACTUELLES AU LYCÉE.
F.E.M.M.E.S. 2023 Nyna Loren Maintenant ou jamais. .
Cave à Musique 119 Rue Boullay Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 96 69 billetterie@cavazik.org
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English : Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson)
L’événement Apéro sous la voûte avec NYNA LOREN (chanson) Mâcon a été mis à jour le 2026-01-12 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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