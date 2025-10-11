Apéro Spectacle Place Charles de Gaulle Biscarrosse

Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Histoires et anecdotes sur les Cercles de Gascogne par Isabelle Loubère, conteuse .

Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com

