Apéro Spectacle Place Charles de Gaulle Biscarrosse samedi 11 octobre 2025.
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse Landes
Tarif : 0 EUR
Date :
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
Date(s) :
2025-10-11
Histoires et anecdotes sur les Cercles de Gascogne par Isabelle Loubère, conteuse .
Place Charles de Gaulle Café de l’Orme Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 56 67 02 lecercledelorme@gmail.com
