Apéro spectacle Luçay-le-Mâle
Apéro spectacle
Luçay-le-Mâle Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-15 16:00:00
fin : 2026-02-15
2026-02-15
La petite fille à craqué
Association Tempo. Duo conte clown en musique. À partir de 6 ans. 10 .
Luçay-le-Mâle 36360 Indre Centre-Val de Loire +33 6 77 90 76 29 lagrangeauxblasblas@netcourrier.com
English :
Professor Pénuchet, Théâtre de la Fronde.
